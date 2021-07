„Verdächtige traten unsere Werte mit Füßen“

„Wir wissen, dass in zwei Fällen lange keine Entscheidungen getroffen worden sind, obwohl sie getroffen werden hätten müssen. Da müssen jetzt die Justizbehörden genau hinschauen, warum dieser Fall so lange liegen gelassen worden ist“, so Edtstadler. Es sei in diesem Fall besonders dramatisch, da die Verdächtigen nicht mehr im Land gewesen wären, wenn die Entscheidungen der Justiz auch rechtzeitig getroffen worden wären.