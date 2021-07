BKA-Bilanz: 750 Festnahmen durch EncroChat-Daten

Im Frühjahr 2020 war es französischen Ermittlern gelungen, die verschlüsselten Handys der Firma EncroChat zu knacken und mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen, die sich Verbrecher gegenseitig in dem Glauben geschickt hatten, ihre Spezialtelefone seien abhörsicher. Seither rollen Ermittler in vielen Ländern die schwerkriminelle Szene auf. In Deutschland hat das Bundeskriminalamt (BKA) nun eine erste Bilanz gezogen - und die kann sich sehen lassen: Mehr als 2250 Ermittlungsverfahren wurden demnach nach der Auswertung der EncroChat-Daten eingeleitet, mehr als 750 Haftbefehle vollstreckt und zudem beachtliche Drogenmengen sowie Vermögen sichergestellt.