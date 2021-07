Italiens Acerbi: „Krebs hat mein Leben gerettet“

Neustart nach Einsicht

Also kam es am Ende zur großen Kehrtwende. Acerbi wurde zum Vorzeigeprofi. Statt Alkohol und langen Partynächten gab‘s nur noch gesunde Ernährung und hartes Training. Zudem fand er zum Glauben. Ein Weg, der sich bezahlt machen sollte. In Sassuolo wurde er zum „Dauerbrenner“, wechselte schließlich zu Lazio Rom, wo er zuletzt auch in der Champions League auflief ...