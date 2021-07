Bonucci: „Haben uns über Immobile lustig gemacht“

Es war die Szene, die zuletzt in der Medienlandschaft rauf und runter gespielt wurde. Torjäger Ciro Immobile hatte sich gegen Belgien nach einem Zusammenstoß mit Jan Vertonghen schmerzverzerrt auf dem Boden herumgewälzt. Wenige Augenblicke später sorgte Nicolo Barella mit seinem 1:0-Führungstreffer für die „Auferstehung“ des sterbenden Schwans. Denn als der Ball im Tor einschlug, schienen sich auch die Schmerzen des Stürmers, der plötzlich jubelnd zu seinen Kollegen lief, in Luft aufzulösen. Eine Aktion, die auch an Leonardo Bonucci & Co. nicht spurlos vorbei ging. „Wir haben uns nach dem Spiel über ihn lustig gemacht“, grinst der Abwehrchef", der für seinen Kumpel dennoch in die Bresche sprang.