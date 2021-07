Peter Madsen: Der Herr der achtundachtzig Tasten

„Ein schöner Ort zum Leben“

Dass Peter schließlich in Vorarlberg landete, ist zum einen Namensvetter Peter Herbert zu verdanken, der ihn einst für das Projekt „Kunst-los glücklich“ nach Dornbirn holte, andererseits seiner zweiten Frau, einer Oberösterreicherin. „Ich freundete mich schnell mit vielen kreativen Vorarlbergern an. Zudem erinnerte mich das Land an meine Geburtsstadt, die ja ebenfalls an einem großen See, dem Lake Michigan, liegt. Also dachte ich mir: Das ist ein schöner Ort zum Leben. Und so blieb ich hier.“