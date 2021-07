Putzaktion rief wütenden Nachbarn auf den Plan

Am Sonntagvormittag ging eine Reinigungskraft in der Füssener Innenstadt, gleich über der Grenze zu Österreich, ihrer Arbeit nach und putzte in einer Ferienwohnung. Das dürfte dem 49-jährigen Bewohner der Wohnung direkt darüber gar nicht gepasst haben. Der Mann ging in den unteren Stock und beschwerte sich über die Lärmbelästigung.