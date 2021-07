Diese Drohne sucht und findet schreiende Menschen

Das Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) in Bonn hat eine Drohne entwickelt, die mit Dutzenden Mikrofonen Jagd auf schreiende Menschen macht. Was nach Stoff für eine Science-Fiction-Dystopie klingt, könnte in einigen Jahren Leben retten. Gedacht ist die Drohne nämlich für Such- und Rettungseinsätze.