Lewis Hamilton rumpelt aus dem Weltmeister-Rennen

Schon vor dem Start zum GP von Österreich war’s kaum vorstellbar, dass Mercedes die Red-Bull-Dominanz am Ring beenden könnte. Dann erlitten die Fans der Silberpfeile noch einen „Pfeil“ ins Herz: Lewis Hamilton bugsierte sich selbst aus dem Rennen ums Podium, rumpelte über die Curbs und beschädigte den Unterboden des Boliden. Nur Platz vier am Ende für „Sir Lewis“. „Die letzten Rennen waren schwierig, Max cruist einfach vorne weg. Da kann ich nicht viel machen“, so Hamilton, der den WM-Kampf ausblenden muss. „Darauf fokussiere ich nicht, ich will einfach eine bessere Performance abliefern.“ Am Wochenende verbuchte der Weltmeister nur die Vertragsverlängerung bei Mercedes als „Erfolg“. Im Paddock philosophierte der siebenfache Champion bei dem Thema über seine Zukunft. „Ich bin nur mit einem Ziel hier: Weil ich gewinnen will. Sobald der Punkt kommt, an dem ich die Zeit, Mühe und mentale Energie nicht mehr investieren möchte, ist es an der Zeit aufzuhören.“ Nachsatz: „Wenn ich dann 38 bin, kommt irgendwann der Punkt, an dem ich vielleicht was anderes tun will“