„Dumm!“ Norris nach Strafe in Spielberg sauer

Ganz anders sieht das natürlich der Red-Bull-Mann. „Ich dachte, ich wäre vorne, er hat mir einfach den Platz weggenommen“, sagt der 31-Jährige. Norris landete am Ende trotz der Strafe am Podest. Perez, der übrigens im Laufe des Rennens für ähnliche Vergehen gleich zwei Strafen erhalten hatte, sich dafür aber auch entschuldigte, wurde am Ende Sechster.