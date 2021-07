Drama um Ex-Skispringer: Roglic gibt Tour auf!

„Es macht keinen Sinn, weiter zu fahren. Ich hatte große Schmerzen. Ich bin enttäuscht. So habe ich es nicht geplant, aber ich muss es akzeptieren“, sagte Roglic. Der Vuelta-Sieger aus dem Jumbo-Team hatte nach einer überzeugenden Saison als Sieganwärter gegolten, nun musste er aber mit starken Schmerzen am Steißbein sowie Prellungen und Hautabschürfungen am ganzen Körper aufgeben. „Nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, dass es mich nirgendwohin führt. Eine schwere Rundfahrt ist momentan zu viel für meinen Körper“, erklärte Roglic und kündigte an, sich neue Ziele zu setzen.