Mercedes: „Trocken“ so schlecht wie seit ‘17 nicht

Während Red Bull die Pole Position von Max Verstappen feiert, gibt es hängende Köpfe bei Mercedes. Am Ende gab es beim Qualifying zum Großen Preis von Österreich nur die Plätze vier (Lewis Hamilton) und fünf (Valtteri Bottas). Es war das erste trockene Qualifying seit 2017, in dem kein „Silberpfeil“ in den Top-3 landete.