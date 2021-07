LIVE ab 15 Uhr: Qualifying von Spielberg

Mercedes hat zum Auftakt des zweiten GP-Wochenendes in Spielberg einen doch unerwarteten Konter geschafft. Im zweiten Freien Training für den GP von Österreich auf dem Red Bull Ring markierte Weltmeister Lewis Hamilton am Freitag in 1:04,523 Minuten die Bestzeit vor seinem Stallrivalen Valtteri Bottas (+0,189) sowie Vormittags-Dominator Max Verstappen (+0,217). Im ersten Training hatte noch WM-Leader Verstappen das Feld angeführt. Wer holt sich die Pole Position beim GP von Österreich? Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER und via Zattoo verpassen Sie nichts.