Spielberg-Hammer! Hamilton verlängert bei Mercedes

18 Punkte Rückstand

Sechs seiner sieben WM-Titel hat Hamilton für Mercedes gewonnen und könnte in dieser Saison als erster Formel-1-Pilot überhaupt zum achten Mal Champion werden. Vor dem neunten von 23 Saisonläufen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/LIVE im sportkrone.at-Ticker) in Österreich liegt er in der Gesamtwertung aber mit 18 Punkten Rückstand hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf dem zweiten Platz.