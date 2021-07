Patrick Konrad auf längster Tour-Etappe Siebenter!

Für den in der Anfangsphase der Tour ebenfalls gestürzten Konrad war das Gesamtklassement von Beginn an nicht von Interesse, der Staatsmeister wird wohl in den Alpen erneut auf einen Etappensieg losgehen. Bester Mann aus seinem Bora-Team ist nach wie vor der Niederländer Wilco Kelderman als 14.