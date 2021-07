Jeder sechste Beschäftigte hat Tourismus verlassen

Im Vergleich zum Krisenjahr 2020 ist die Arbeitslosigkeit in Salzburg fast um die Hälfte zurück gegangen. Im Pongau und Lungau nahm sie auch im Vergleich zu vor der Krise 2019 ab. Im Pongau nur etwas, im Lungau sogar fast um ein Drittel. Hauptgrund dafür ist der Tourismus. Durch die Öffnungen kehrten viele Arbeitslose in ihre Jobs zurück. Andere Kellner und Köche sind noch in Kurzarbeit und damit nicht in der Arbeitslosenstatistik. Und: 15 Prozent der Tourismusbeschäftigten haben die Branche während der Krise verlassen.