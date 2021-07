100.000 Euro für Sporthilfe

Seit dem Start des Hervis Team Run Anfang Februar war in jedem Bundesland ein Team mit professioneller Begleitung eines ÖSH-Sportlers oder einer ÖSH-Sportlerin unterwegs. Für das Team Kärnten war Snowboarderin Sabine Schöffmann tatkräftig im Einsatz: „Vielen Dank an all unsere Teams! Ein besonderes herzliches Dankeschön geht natürlich an mein Team Kärnten. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, gemeinsam Kilometer zu sammeln und mit jedem Schritt etwas Gutes zu tun!“