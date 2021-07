Von Feuerwehr in die Sommerferien „gehievt“

„Die Kinder haben just in ihrem letzten Jahr der Volksschulzeit so viel Außergewöhnliches leisten müssen. Da wollten wir sie auch mit etwas Außergewöhnlichem überraschen“, hatte Stefan Steinbichler, Bürgermeister der Stadt im Wienerwald, die Devise ausgegeben. Und das Vorhaben ist gelungen.