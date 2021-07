Mario Krevatin hat 24 Jahre drangehängt

Doch wiederum klingelte das Telefon. „Chefcoach Frank Bergemann bat mich noch eine Saison in Hard dranzuhängen, da der damalige Zweier-Goalie Wolfgang Filzwieser zum Bundesheer einrücken musste.“ Mit den Roten Teufeln zog Mario Krevatin im Spätherbst seiner Karriere in die Champions League ein. Mit 40 hängte er seine Handballschuhe endgültig an den Nagel, gab sein Wissen nun als Torwarttrainer weiter.