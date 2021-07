Flugauto AirCar fliegt erstmals von Stadt zu Stadt

Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge war das „AirCar“ am Montagmorgen um 6.05 Uhr erfolgreich in Bratislava gelandet. Nach der Landung verwandelte sich das Flugzeug per Knopfdruck in weniger als drei Minuten in einen Sportwagen und wurde von seinem Erfinder in die Innenstadt von Bratislava gefahren. Die typische Reisezeit sei dabei halbiert worden, hieß es.