Geero 2 E-Bikes - Wie Radfahren, nur besser!

Mit E-Bikes von Geero 2021 auf der Überholspur

Unabhängigkeit auf zwei Rädern, mit Liebe in Österreich gefertigt. Mit der zweiten Generation der Geero E-Bikes sind Sie nicht nur unterwegs frei und ungebunden, sondern auch was das Laden des Akkus betrifft absolut unabhängig. Der 444-Wh-Powerakku lässt sich mit einem Handgriff kinderleicht entnehmen und einfach in Büro oder Wohnzimmer laden - so muss nicht das ganze Rad zur Steckdose transportiert werden. Ist der Akku dann vollständig „satt“, sind Ausflüge von bis zu mehr als 100 Kilometer möglich.