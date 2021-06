Deschamps will bleiben, aber Zidane wartet schon

Selbst unmittelbar nach dem schockierenden EM-Aus schien ein Abschied von Weltmeister-Trainer Didier Deschamps in Frankreich unvorstellbar. Doch mit dem Abstand zur Achtelfinal-Blamage gegen die Schweiz (4:5 i.E.) wachsen die Zweifel an einem Verbleib des Weltmeister-Trainers. Und das Unvorstellbare ist plötzlich nicht mehr ausgeschlossen. Sein Status bröckelt, und rund um den 52-Jährigen geistert der Name eines Ex-Teamkollegen: Zinedine Zidane.