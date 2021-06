Mercedes: „Schwergewichtskampf über 23 Runden“

Mercedes will im Kräftemessen mit Red Bull um die Formel-1-WM-Titel trotz augenscheinlicher Defizite nicht klein beigeben. „Die Weltmeisterschaft ist in diesem Jahr ein Schwergewichtskampf über 23 Runden und wir haben gerade erst ein Drittel davon hinter uns“, sagte Teamchef Toto Wolff nach dem Sieg von Red-Bull-Mann Max Verstappen beim Grand Prix der Steiermark in Spielberg. Am kommenden Sonntag geht ebendort vor Massenpublikum der Große Preis von Österreich über die Bühne.