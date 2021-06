Southgate: „Sind dabei, Geschichte zu schreiben!“

Gareth Southgate (Teamchef England): „Natürlich ist das heute ein großes Ergebnis. England hat es seit 1966 nicht mehr geschafft, Deutschland in einem K.-o.-Spiel zu besiegen. Diese Spieler sind dabei, Geschichte zu schreiben. Wir waren noch nie in einem EM-Finale. Sie haben immer noch die Chance, etwas Spezielles zu erreichen. Raheem (Sterling, Anm.) hat die Kritiker Lügen gestraft. Er ist seit drei, vier Jahren eine immense Stütze für uns. Er weiß, dass wir den Glauben an ihn haben, dieses Vertrauen in ihn. Sein Auftritt war elektrisierend.“