Kabelbrand löste Feuer auf 700.000-Euro-Jacht aus

So spektakulär das Jacht-Inferno vor Biograd (Kroatien) auch endete, so ist das Wichtigste nach dem Unglück: Niemand wurde verletzt. Sowohl Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, seine beiden Kinder als auch die übrigen vier Freunde an Bord blieben unversehrt. Nun allerdings wird das Bootsdrama zum Fall für die Versicherung.