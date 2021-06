Einreisebeschränkungen: Das müssen Sie wissen

Viele Österreicher blicken im Sommer freudig einem verdienten Urlaub entgegen, war dies doch im letzten Jahr aufgrund zahlreicher Einreisebeschränkungen und sonstiger Corona-Restriktionen kaum möglich. Rechtzeitig vor Ferienbeginn wird das Reisen innerhalb Europas auch einfacher, viele Länder haben ihre Bestimmungen bereits gelockert. Doch divergierende Vorgaben in den verschieden EU-Ländern sorgen weiterhin für Verwirrung und offene Fragen. Lesen Sie im ersten Teil unserer Serie, was Sie zur (Ein-)Reise in die Alpenrepublik wissen müssen.