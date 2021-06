Beschäftigung erstmals wieder über Vorkrisenniveau

Lage am Arbeitsmarkt weiter angespannt

Im Vergleich zum Vorjahr 2020 fiel das Plus mit 4,8 Prozent bzw. 170.493 Beschäftigten noch deutlicher aus, allerdings schlägt sich hier natürlich der Effekt aus dem ersten Lockdown 2020 nieder. Trotz des Gesamtzuwachses in der Beschäftigung sei die Lage am Arbeitsmarkt aber weiter angespannt, so Julia Bock-Schappelwein, Ulrike Huemer und Walter Hyll, die die Studie verfasst haben. Denn nicht in jeder Branche gebe es einen Beschäftigungszuwachs zu sehen.