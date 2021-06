Das erste Duell ging an die Wolfurter

In der Best-of-Three-Serie im Finale der österreichischen Rollhockeymeisterschaft hat sich der RHC Wolfurt mit dem harterkämpften Sieg im ersten Duell in eine gute Position gebracht. Im zweiten Spiel - am kommenden Samstag in der Stadthalle - könnten sie sich den Pokal schon vorzeitig sichern. „Es war schlussendlich verdient, auch wenn es bis zum Ende echt eng war“, freute sich Wolfurt-Sportchef Emanuel König, „das nimmt natürlich Druck weg, wir freuen uns auf das zweite Spiel!“