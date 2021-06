Zwei Pkw-Lenker und Kleinkind bei Unfall verletzt

Gegen 18 Uhr fuhr eine Tirolerin (25) mit ihrem Pkw, in welchem sich auch ihr einige Monate altes Baby und ihr zweites Kind (2 Jahre) befanden, auf der B175 von Niederndorf in Richtung Kufstein. Im Ortsgebiet von Ebbs war zeitgleich ein 81-jähriger Deutscher mit seinem Pkw unterwegs und wollte vermutlich von einer Gemeindestraße nach links auf die B175 in Richtung Niederndorf abbiegen. „Dabei übersah der Lenker aus noch ungeklärten Gründen vermutlich die von links kommende Österreicherin und fuhr in die B175 ein“, heißt es seitens der Polizei.