Diese Jobs bringen dich gratis in die Formel 1

Christian Seiwald, Bummelzug-Fahrer

Ich stamme aus St. Johann in Tirol, bin 46 Jahre alt und fahre seit 12 Jahren Bummelzug. In der Formel 1 sind wir seit dem ersten Rennen auf dem Red Bull Ring dabei. Die Idee mit dem Bummelzug habe ich einst in einem Urlaubsort gesehen. Mir hat das gleich gefallen, so bin ich im Bummelzug-Business gelandet. Der Red Bull Ring wollte etwas Besonders, um die Zuschauer auf der Strecke zu chauffieren und so sind sie über Umwege auf mich gekommen. In diesem Jahr haben wir sieben Züge im Einsatz. Derzeit dürfen wir maximal 25 Passagiere transportieren. Am Donnerstag fahren wir Touren durch die Boxengasse, von Freitag bis Sonntag auf der Ost- und Westseite Shuttle für die Zuschauer, die sich den Fußweg sparen und etwas erleben wollen.