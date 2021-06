Biker wollte Notarzt Vorfahrt lassen und stürzte

Ein 54-Jähriger aus Deutschland fuhr mit seinem Motorrad auf der B156 in Ranshofen von Braunau kommend in Richtung Neukirchen an der Enknach. Direkt hinter ihm fuhr ein Notarztfahrzeug aus Braunau mit Blaulicht. Der Motorradlenker wollte zur Seite fahren, kam auf das Bankett und zu Sturz. Dabei verletzte er sich schwer.