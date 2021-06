Madonna: Auftritt im durchsichtigen T-Shirt

Madonna, die in den 1980er-Jahren Superhits wie „Material Girl“ oder „Like a Virgin“ landete, hatte in ihrer langen Karriere immer wieder Lust, sich freizügig zu zeigen. Sie posierte für den „Playboy“ und das „Penthouse“. 1992 zeigte sie sich in ihrem auch als pornografisch bezeichneten Buch „Sex“ unbekleidet in gewagten Posen.