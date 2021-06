„Nur wenn du fit bist, kannst du gewinnen“

„Krone“: Herr Leberer, Sie sind seit Jahrzehnten in der Formel 1 als Physiotherapeut aktiv, betreuten in früheren Zeiten Stars wie Alain Prost, Ayrton Senna oder Sebastian Vettel. Wie fit müssen die Fahrer in der Königsklasse wie Lewis Hamilton und Co. sein?

Jo Leberer: Formel 1 war und ist Spitzensport. Das betrifft den körperlichen Bereich. In den letzten Jahren ist auch der mentale Faktor entscheidender geworden. Heutzutage ist der Formel-1-Sport noch komplexer. Die Burschen bringen Höchstleistungen auf allen Ebenen.