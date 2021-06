Gefährlich! Bottas dreht sich bei Ausfahrt aus Box

„Zu aggressiv rausgefahren“

Was passiert war? Zunächst wurde spekuliert, ob die Reifen womöglich nicht ausreichend vorgeheizt worden waren. Das dürfte nicht der Fall gewesen sein, es scheint sich tatsächlich um einen Fahrfehler Bottas‘ zu handeln. Die FIA erklärte, den Vorfall nach dem Training untersuchen zu wollen. ServusTV-Experte Christian Klien meinte, Bottas sei „einfach zu aggressiv rausgefahren. Er hat die Kumplung wohl ein bisschen zu sehr schnalzen lassen, und zwar an einer Stelle, an der‘s nicht notwendig war.“ Auch Toto Wolff nahm Bottas nicht eben in Schutz. „Wienerisch gesagt, hat er‘s einfach nicht erlenkt“, so Wolff.