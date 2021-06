Spielberg: Gegner sehen Verstappen nur von hinten

Max Verstappen hat das erste Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit einer Trainingsbestzeit eröffnet. Der Niederländer war in beiden Einheiten am Freitag der Schnellste und erzielte mit einer Runde in 1:05,412 Minuten die Tagesbestzeit. Der kleine Vorsprung von Red Bull gegenüber Mercedes bestätigte sich, was ein spannendes Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) garantieren sollte. Für einen gefährlichen Moment sorgte Mercedes-Pilot Valtteri Bottas.