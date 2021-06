Im Elektroboot über den Wörthersee gleiten

„Gemeinsam mit unserem Partner Marian Boote freuen wir uns darauf, viele Elektrobootbegeisterte im Rahmen der diesjährigen Marian Days bei uns am Wörthersee begrüßen zu dürfen“, sagt Paul Schmalzl, der 2016 in das Familienunternehmen eingetreten ist, und bei dem die Leidenschaft für Boote in der dritten Generation hell am Lodern ist.