Sepp Straka in Cromwell nach erstem Tag in Top-10

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka ist am ersten Tag des PGA-Golfturniers in Cromwell/Connecticut gut gestartet. Der 28-Jährige schaffte am Donnerstag fünf Birdies, musste aber am zwölften Loch auch ein Bogey (1 über Par) hinnehmen. Mit einer 66er-Runde lag Straka auf dem geteilten neunten Platz, drei Schläge hinter dem Führungsduo.