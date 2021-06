Überfall-Opfer musste drittes Mal vor Gericht

Der Bank-Angestellte ist geschlagen und geknebelt worden. Er fürchtete an jenem 24. April 2018 um sein Leben, als die drei maskierten Räuber über ein Fenster in das Bank-Gebäude eindrangen und mit 43.000 Euro sowie 40 Goldmünzen flüchteten. Noch immer holen ihn die Erinnerungen ein, betont Opfer-Anwalt Stefan Rieder vom Weißen Ring. So könne der Mann nicht wie früher mit dem Zug zur Arbeit fahren, weil die Masken ihn an die Maskierten von damals erinnern.