Tiroler setzte mit Gasbrenner Thujenhecke in Brand

Feuerwehren konnten Brand löschen

Da der Mann den Brand selbst nicht mehr löschen konnte, alarmierte er per Notruf die Freiwillige Feuerwehr. Die FFW Oberhofen mit 28 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge sowie 18 Kollegen aus Pfaffenhofen mit zwei Fahrzeuge) konnten das Feuer rasch löschen. „Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe“, so die Exekutive.