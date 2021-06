Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der rote vierjährige Tigerkater Sir George ist sehr verschmust, zeigt aber auch deutlich, wann er genug hat. Er sehnt sich nach Spaziergängen in der Natur, bei denen er seine Energie und seinen Freiheitsdrang ausleben kann. Sir George wünscht sich daher ein Zuhause mit Freigang. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an katzenvergabe@tierquartier.at