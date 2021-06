Drei Klubs sind „narrisch“ auf Ex-Sturm-Star

Noch genießt Lukas Spendlhofer das Dolce Vita, am 12. Juli wird es aber ernst: Da muss der ehemalige Sturm-Kicker beim Trainingsstart von Ascoli antanzen. Ein Jahr hat er in Italien noch Vertrag. Ob er ihn auch erfüllt, ist fraglich. Ein klärendes Gespräch mit Trainer Andrea Sottil soll Klarheit bringen. In Israel würden sie den Verteidiger mit Handkuss nehmen.