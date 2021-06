Cloud wird für heimische Firmen immer wichtiger

In heimischen Betrieben ist die Arbeit in der Cloud mittlerweile im Alltag angekommen. Die Coronapandemie hat der Digitalisierung der Arbeitswelt noch zusätzlichen Auftrieb gegeben. Bei einer Befragung durch die Steuerberatungskanzlei KPMG gaben 63 Prozent aller befragten Unternehmen an, Cloud Computing in den Betrieb integriert zu haben. Bis 2025 will rund jedes zweite Unternehmen mehr als die Hälfte der Anwendungen in der Cloud haben.