Amazon macht Rekordgewinn dank Cloud Services

Den Äußerungen des Präsidenten, nachdem der US-Postal Service pro Paket jeweils 1,50 US-Dollar Verlust mache, widersprach die USPS-Präsidenten Megan Brennan deutlich. Nichtsdestotrotz baut Amazon aktuell sein eigenes Infrastrukturnetz für den hauseigenen Lieferdienst in Ballungsgebieten aus. Ein weiteres Wachstumsfeld also, das Umsatz und Gewinn durch Kostensenkungen ankurbeln könnte.



Trotz verfehlten Umsatzerwartungen bald wertvollstes Unternehmen der Welt?

Einen Wermutstropfen hatte der Konzern am vergangenen Donnerstag dennoch zu verkünden. Hatten die Analysten im Mittel mit einem Quartalsumsatz von 53,4 Milliarden US-Dollar gerechnet, verfehlte Amazon diese Marke mit 52,9 Milliarden US-Dollar knapp, auch wenn diese beeindruckende Zahl einem Umsatzwachstum von 39 Prozent entspricht. Die positive Reaktion der Anleger, ließ die Aktie bereits am Donnerstag nachbörslich auf ein neues Rekordhoch schnellen.