Lena Meyer-Landrut: „Habe Geltungsangst verspürt“

Lena Meyer-Landrut muss sich an volle Straßen und Cafés erst noch gewöhnen. „Ich bin ehrlich gesagt etwas überfordert und fühle mich wie jemand, der zum ersten Mal in einen Freizeitpark kommt“, sagte sie der dpa. „Ich bin in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen zur Sozialphobikerin geworden und muss mich wirklich wieder an das normale Leben gewöhnen.“ In der Corona-Zeit war es um die 30-Jährige musikalisch ruhig geworden.