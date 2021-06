Osttirol: Sicherheit an Flüssen oberste Priorität

An acht Flüssen in Österreich arbeitet die Bundeswasserbauverwaltung an Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepten (kurz GE-RM). Eines davon ist der rund 50 Kilometer lange Abschnitt von der Iselschlucht oberhalb von Virgen bis zur Landesgrenze Kärnten. Das Ziel ist die Umsetzung aller Vorhaben.