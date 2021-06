Nach Lagerhallen-Coup drei Täter hinter Gittern

Monitore, Fernseher sowie E-Scooter und andere Elektrogeräte räumten Einbrecher in der Nacht zum 3. Jänner aus einem Lager in Vösendorf in ihr Fluchtfahrzeug. Zuvor hatten sie im Schutz der Dunkelheit ein Fenster eingeschlagen und waren so in die Halle eingestiegen. Der Wert der Beute: Zigtausend Euro!