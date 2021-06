Die Steiermark hat eine weitere Olympia-Starterin

Die 34-jährige Kärntnerin, die für den steirischen Verein HSV Feldbach reitet, wird Österreich damit neben der 22-jährigen Heeressportlerin Lea Siegl (OÖ) am 30. oder 31. Juli in der Dressur, am 1. August im Geländebewerb und am 2. August im Springreiten im Tokioter Equestrian Park vertreten.