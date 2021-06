Cara Delevingne hielt Homosexualität für Krankheit

Schon immer hätten sie psychische Probleme begleitet, fuhr die Model-Schönheit fort. „Es kommt auch von Dingen wie Trauma und Sucht in meiner Familie. Es gibt so viele Gründe für das Warum - man kann nicht nur mit dem Finger auf mich zeigen und sagen ‚Ich bin krank.‘“ Mittlerweile habe sie aber gelernt, mit diesen Gefühlen umzugehen, so Delevingne weiter. „Ich versuche, so gut wie möglich die Werkzeuge zu benutzen, die ich in mir habe und nicht nur zu denken ‚Ich bin krank und abgefuckt.‘“