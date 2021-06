Formel 1: Red Bull legt für Werbespot Palermo lahm

Mehrtägige Dreharbeiten für einen Werbespot von Red Bull legen seit einigen Tagen die Innenstadt von Palermo lahm! Red Bulls F1-Bolide verkehrt für die Dreharbeiten auf dem Foro Italico, einer Küstenpromenade direkt am Meer. Der Verkehr musste deswegen immer wieder gesperrt werden, was für chaotische Zustände in der sizilianischen Hauptstadt sorgte ...