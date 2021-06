ÖFB-Boss Windtner: „Haben noch Luft nach oben“

Was macht dieses Team aus - auch im Vergleich mit 2016, als das Ziel Achtelfinal-Einzug nicht erreicht wurde?

„Man sieht, dass vom Zeugwart bis zum Teamchef alle ein Rollenverständnis einbringen, dass man für das Team alles einbringt an Power, was man hat. Auch bei der Mannschaft weiß von der Nummer 1 bis zur Nummer 26 jeder, er muss alle Energie hineinlegen für das Gesamtziel. Der Slogan ist in etwa in diese Richtung: Ohne mein Team bin ich eigentlich nichts, aber ich muss meinem Team alles geben, dann sind wir gemeinsam stark.“