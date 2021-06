Matthäus: „Arnautovic ist mir trotzdem lieber“

„Glückwunsch nach Österreich, ihr habt es schon geschafft. Wir Deutsche müssen erst nachziehen.“ Interwetten-Experte Lothar Matthäus zeigt sich in seiner aktuellen Analyse begeistert von der österreichischen Nationalmannschaft und dem Aufstieg ins Achtelfinale. Hinteregger sei „ein großartiger Abwehrchef“ gewesen. Arnautovic dagegen habe „nicht seinen Sahnetag“ erwischt., „Aber trotzdem ist mir einer wie Arnautovic immer lieber als einer, der nur am Platz steht.“ Lothars Analyse in voller Länge sehen Sie hier im Video.